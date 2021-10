BH autoriza 100% dos alunos em escolas e reduz exigências para comércio

Escolas poderão adotar a ocupação de 100% das turmas presenciais a partir do dia 18 de outubro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um decreto será publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta quarta-feira (6/10) autorizando a ocupação de 100% das turmas presenciais em escolas e reduzindo exigências para o comércio. O avanço na flexibilização só foi possível, segundo o Executivo, graças à estabilização dos números da COVID-19 na capital mineira.









Outro aval dado pelo Executivo municipal foi para o uso do ar condicionado, com padronização de regras, que serão divulgadas na portaria a ser liberada. A sala dos professores também poderá voltar a ser utilizada, desde que cada pessoa mantenha o distanciamento de 1 metro. Eventos escolares também voltam a ser permitidos, assim como as atividades desportivas de contato.





Serão retiradas da nova portaria a obrigatoriedade de horário fixo por turma para uso do banheiro e a norma que previa uma "quarentena" para os livros devolvidos à biblioteca. Escovação de dentes também poderá voltar a acontecer.

Comércio e serviços

A partir desta quarta, a capacidade de pessoas nos estabelecimentos poderá ser ampliada, saindo de 7m² para 4m². A distância entre pessoas foi reduzida para 1m², ao invés dos 2m² praticados atualmente. A obrigatoriedade do uso de face shield também foi retirada, exceto para situações com maior risco de contaminação.





Também a partir de amanhã, terá um único protocolo para shoppings, shoppings populares e galerias de loja. Nos estabelecimentos citados, a regra que proibia o contato físico de clientes com peças foi retirada, assim como a limitação de uma pessoa adulta por carrinho ou cesto de compras. A aferição de temperatura também não será mais necessária.





Cabeleireiros e clínicas de estética também poderão voltar a utilizar a sala de espera, desde que sejam respeitadas as regras de distanciamento. Academias e clubes de lazer, por sua vez, não terão que aferir a temperatura dos usuários e poderão voltar a promover atividades coletivas, desde que as pessoas usem máscara. Além disso, alunos em piscinas terão que manter apenas a regra do distanciamento de 2m entre eles, já que a regra que limitava o número de pessoas por raia também será extinta.