Betim vacina adolescentes de 12 anos nesta quarta e leva alívio aos pais

Chegou a vez dos adolescentes de 12 anos serem imunizados contra a COVID-19, em Betim (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) A professora Mércia Helena Coelho Valadares, de 36 anos, moradora de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), não vê a hora de chegar esta quarta-feira (6/10) para levar sua filha de 12 anos, Isabela Thauany, para se vacinar contra a COVID-19. Em Betim, a imunização dos adolescentes dessa faixa etária ocorrerá amanhã, nas 36 UBS´s do município, das das 8h às 17h.









"Então, é um alívio e uma gratidão por ter conseguido chegar a este momento da vacinação e ver minhas filhas imunizadas. Muitos não tiveram essa oportunidade”, complementa.



Aos pais que ainda estão em dúvida sobre a vacinação dos adolescentes, Mércia incentiva. “As vacinas já foram comprovadas que são eficazes e ajudam. Não temos que ter medo de imunizar nossos filhos, não. Isabela está feliz porque chegou a sua vez e está apenas com medo da agulha”, diz a mãe.

Mércia Helena se sente aliviada por vacinar as filhas, adolescentes, contra a COVID-19 (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)





No dia da vacinação, os adolescentes não precisam estar acompanhados de um dos pais ou responsável. Eles devem apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacina e um comprovante de endereço. No site da Prefeitura de Betim, No dia da vacinação, os adolescentes não precisam estar acompanhados de um dos pais ou responsável. Eles devem apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacina e um comprovante de endereço. No site da Prefeitura de Betim, neste link , é possível conferir o endereço das UBSs.



Estima-se que cerca de 5 mil adolescentes dessa faixa etária sejam vacinados contra a doença no município. Para este público, as doses aplicadas são da fabricante Pfizer.



Repescagem continua em Betim



Os adolescentes de 13 a 17 anos que, por algum motivo, ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra COVID-19 têm até a próxima sexta-feira (8/10) para comparecer à UBS de referência para garantir a imunização.



Dose 2





A segunda dose da vacina contra a COVID-19 continua sendo aplicada em Betim, conforme o cronograma da campanha de vacinação. Vale lembrar que, no ato da imunização, deve ser apresentado um documento de identificação com foto e o cartão de vacina com o registro da 1ª dose.