Com aumento de casos de COVID, Unaí deve endurecer regras no comércio

Secretária de Saúde de Unaí, Denise de Oliveira diz que bares e supermercados "perderam completamente o controle" (foto: Codeplan/Arquivo)

Um aumento em quase quatro vezes no número de casos semanais de COVID-19 fez com que a secretária de Saúde de Unaí, no Noroeste de Minas, Denise de Oliveira, fizesse uma reunião de emergência com a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Unaí, Eliane Zica Pereira, para tentar adotar medidas emergenciais para controlar o número de casos durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo levantamento da prefeitura, a busca por atendimentos na Central COVID subiu de aproxidamente 60 para 349, segundo os dados levantados na última semana (de 27/9 a 3/10). A avaliação é que essas contaminações aconteceram no período pré e pós feriado de 7 de setembro (que também foi prolongado).

A alta na procura no Centro COVID reflete nos números divulgados pelo governo do estado. Segundo o Painel de Monitoramento de Casos de Coronavírus, 975 casos estão em acompanhamento em Unaí até esta sexta-feira (8/10), quando os dados foram consultados pelo Estado de Minas . Ao todo, 14.600 pessoas tiveram COVID-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado, e 263 morreram.

Durante a reunião, Denise apontou que os bares e os supermercados precisam voltar a cobrar as medidas de proteção, efetivamente. "Perderam completamente o controle", afirmou. Apesar de citar esses dois segmentos, a secretária também notou que a população em geral passou a desrespeitar mais as medidas de distanciamento e segurança sanitária.

"Houve um relaxamento geral de toda a população de Unaí. Percebemos que os estabelecimentos já não cobram mais máscara, não disponibilizam álcool em gel, não têm funcionário aferindo a temperatura dos clientes na entrada, não controlam mais o número de clientes e nem o distanciamento entre as pessoas dentro dos estabelecimentos", complementou.

A presidente da Associação Comercial disse que a entidade começou nesta sexta-feira uma campanha para sensibilizar os associados. "De início, após a reunião, começamos a publicar mensagens nas redes sociais para conscientizar a população", explicou.

Uma reunião emergencial com representantes da Associação de Bares e Restaurantes de Unaí também foi realizada no final da tarde para pedir a colaboração com o cumprimento das regras sanitárias.

Onda Vermelha a partir deste sábado

Por causa da alta de casos, o governo de Minas Gerais decidiu regredir Unaí para a Onda Vermelha do Programa Minas Consciente, que prevê regras mais rígidas de abertura de estabelecimentos comerciais.

A prefeitura ainda não publicou um novo decreto com as novas normas. A presidente do Comando Operacional de Emergência em Saúde (COES), Tatiane Rocha, afirma que, "se não houver jeito", vai recomendar a publicação de um decreto emergencial durante o fim de semana para adequar as normas às recomendadas pelo estado.



"O momento deve ser de grande engajamento da população e dos comerciantes para tentar sensibilizar as pessoas a cumprir as determinações sanitárias e exigir o cumprimento efetivo das medidas de proteção", afirma.

A onda vermelha determina que o limite máximo de capacidade dos estabelecimentos seja de até 50%, com controle de fluxo e limite de uma pessoa por atendente.