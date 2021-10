Transmissão do coronavírus cai e retorna ao patamar de controle em BH

Atual cenário dos indicadores da COVID-19 em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

A transmissão do novo coronavírus caiu e voltou ao patamar de controle em BH nesta sexta (8/10), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Ao mesmo tempo, o Executivo municipal informou que um erro de digitação no balanço de ontem informou o total de mortes de maneira errada: 6.871, em vez do correto 6.817. No levantamento de hoje, o consolidado de óbitos fechou em 6.822, portanto cinco a mais que no anterior.

Quanto ao RT, a taxa diminuiu de 1 para 0,98. No nível atual, 98 pessoas se tornam vítimas da pandemia, em média, a cada 100 casos confirmados em BH.Agora, BH quebrou uma sequência de seis balanços seguidos da transmissão na área de alerta. A taxa de contágio de 0,98 é a menor desde 14 de setembro.O percentual de uso dos leitos de UTI para COVID-19 também caiu nesta sexta: de 43,4% para 41,4%. Portanto, o parâmetro permanece no patamar de controle pelo 31º boletim seguido, desde 25 de agosto.

Já a taxa de ocupação das camas de enfermaria subiu de 39% para 42,1%. Em termos porcentuais, o indicador teve uma subida de quase 10 pontos desde essa segunda (4/10), mas isso aconteceu por causa de uma diminuição na oferta de vagas.

Para efeito de comparação, BH começou a semana com 938 leitos clínicos à disposição da população com COVID-19. Porém, a termina com 748, uma diferença 190 camas.



Isso acontece porque os hospitais têm, nos últimos meses, deslocado leitos de COVID-19 para outras áreas, diante da queda dos casos graves da doença com o avanço da vacinação.

Casos e mortes

Com transmissão em queda, belo-horizontinos começam a retomar a vida normal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 30/09/2021)

Vacinação

Ontem, o Estado de Minas noticiou que BH havia registrado 73 óbitos por COVID-19. No entanto, o dado correto era de 19. O erro partiu do próprio boletim da prefeitura, graças a um erro de digitação.Nesta sexta, a PBH registrou mais cinco mortes pela COVID. Agora, a cidade soma 6.822 mortes.O consolidado de casos aumentou em 376. Agora, são 285.360 no total: 1.904 em acompanhamento e 276.634 recuperados, além daqueles que morreram.BH registrou mais 20.669 aplicações de vacinas contra a doença nesta sexta: 3.488 de primeira dose, 10.451 de segunda e 6.730 de reforço. Não houve desempenho de injeções da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de performance única.Agora, a capital mineira registra 2.019.774 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.360.252 com a segunda, 59.292 com a Janssen e 53.311 de reforço.O boletim da prefeitura destaca que 79,9% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma vacina. Ao mesmo tempo, 54,6% completaram o esquema vacinal.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas , prevenção , pesquisa e vacinação .