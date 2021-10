Cultura e lazer: veja as dicas para curtir o feriadão em BH

Palácio da Liberdade reabre as portas para o público a partir deste sábado (9/10) (foto: IEPHA/Reprodução) Com o feriado prolongado de 12 de outubro batendo à porta, aquela dúvida do que fazer com o tempo livre começa a surgir. Em Belo Horizonte, no entanto, não faltam opções para aqueles que almejam um feriado diferente.









A reserva dos ingressos foi disponibilizada nesta quinta-feira (6/10). O atrativo chamou a atenção dos belo-horizontinos, que esgotaram as 90 vagas no mesmo dia.





O tour pelo antigo local de trabalho do governador de Minas Gerais é gratuito e dura em torno de 40 minutos. Os jardins do Palácio da Liberdade também recebem visitantes. O agendamento para os próximos finais de semana devem ser realizados pela plataforma Sympla todas as quintas e sextas-feiras.





Além disso, parques ecológicos, exposições culturais e peças de teatro preenchem a agenda da cidade nos próximos dias. Confira:

Circuito Cultural Praça da Liberdade





O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (4/10) uma ampliação do Circuito Liberdade. Agora com 25 atrações, o complexo conta com parques, jardins, atrações culturais, exposições, salas de teatro e a rota da cozinha mineira.





Reconhecido como o corredor cultural mais importante para Minas Gerais, o Circuito Liberdade oferece diversas opções no entorno da Praça da Liberdade, como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Memorial Minas Gerais Vale, a Academia Mineira de Letras, e a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Cada uma destas unidades têm programações e horários de funcionamentos próprios, que podem ser conferidos no site oficial do Circuito Liberdade.





Lazer ao ar livre





Parque Mangabeiras é excelente opção para um feriado ao ar livre em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Para os belo-horizontinos, os parques ecológicos são opções de lazer para todos os gostos. Os espaços verdes são procurados pelos amantes da natureza, pelos apaixonados por esportes e famílias que buscam um dia diferente com as crianças.









Programação para a criançada





Para as famílias que buscam um Dia das Crianças fora de casa, a capital mineira conta com uma programação diversa. Com opções que variam entre o lúdico e a aventura, a criançada pode aproveitar o feriado com muita diversão.









parque temático da Turma da Mônica é destinado a crianças acima de dois anos de idade. Localizado no Shopping Estação BH, o espaço é assinado pelo cartunista Maurício de Souza e traz a temática do clássico dos quadrinhos infantis. O ingresso tem o valor de R$ 20 e a atração funciona de 14h às 22h nos sábados, domingos e feriados.

Aquário da Bacia do rio São Francisco pode entreter a criançada neste feriado em Belo Horizonte (foto: Isabel Baldoni/PBH)



Os ingressos devem ser comprados na plataforma Sympla. Clique aqui para adquirir. O maior castelo inflável da América Latina também é uma opção para a criançada no feriado. O Jump Around, localizado no estacionamento do BH Shopping, é um pula-pula gigante. A estrutura possui escorregadores, estruturas de escalada, pistas de obstáculos e quadras de basquete. A brincadeira é embalada por música e guiada por monitores que acompanham o público. As sessões de meia hora custam R$ 40, mais taxas.





Para as famílias amantes do mundo submarino, o Aquário Bacia do Rio São Francisco pode ser uma ótima pedida para a data. O aquário fica localizado dentro da Zoobotânica de Belo Horizonte e tem capacidade para 450 mil litros de água. A estrutura representa um ‘braço’ do Rio São Francisco, de forma cenográfica. A diversidade da vida também é representada através das relações complexas e dependentes da fauna, da flora e do homem.





O visitante poderá conhecer mais de 60 espécies de peixes, entre dourados, curimatãs, matrinxãs, piaus. Além das nativas, podem ser vistas espécies exóticas como a carpa, a tilápia, o pacu-caranha e o tamboatá.