Na véspera do feriado, temperatura começa a cair em Minas a partir de hoje

Previsão do tempo em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta sexta-feira (8/10), véspera de feriado prolongado, o céu fica nublado com pancadas de chuvas e trovoadas em todo o estado. Com o período chuvoso, a umidade do ar apresentou grande melhora em praticamente todas as regiões, inclusive naquelas onde haviam sido registradas as maiores temperaturas. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Belo Horizonte, a umidade do ar deve alcançar os 60% no período de maior aquecimento. Já o Norte de Minas, que vem registrando temperaturas acima dos 40°C nos últimos dias, deve ficar em torno de 30%.

O Inmet aponta também que o fim de semana e o feriado prolongado de 12 de outubro, será de tempo instável com baixas temperaturas e chuvas constantes. Veja a seguir a previsão dos termômetros na capital e para a região do Sul de Minas nos próximos dias;

Belo Horizonte

Sábado (9/10) - máxima de 23°C

Domingo (10/10)- máxima de 20°C

Segunda (11/10)- máxima de 20°C

Terça (12/10)- máxima de 24°C.

A mínima deve ficar em torno de 16°C durante todo o feriado.

Monte Verde

Sábado (9/10) - máxima de 21°C

Domingo (10/10)- máxima de 17°C

Segunda (11/10)- máxima de 18°C

Terça (12/10)- máxima de 20°C.

A menor temperatura pode variar entre 12°C e 13°C.

De acordo com o Inmet, nesta sexta (8/10) podem ocorrer chuvas fortes nas Regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes e Metropolitana.

Além disso, a capital mineira registrou a menor temperatura durante a madrugada de hoje, na estação meteorológica do Cercadinho, com 16,2°C. Enquanto a mínima do estado foi em Monte Verde, Sul de Minas, com 9,5°C.

Já a máxima começa a ter um declínio. Nesta sexta (8/10), em BH deve ficar em torno de 24°C. Já no Norte do estado, na cidade de São Romão, não passa dos 37°C, no período da tarde.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira