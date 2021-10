Chuva com rajadas de vento surpreendeu moradores de BH na manhã de hoje

Manhã chuvosa no Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH (foto: Frederico Teixeira/EM/D.A.Press) Belo Horizonte foi 'acordada' com pancadas de chuva e ventania na manhã desta quinta-feira (7/10). Quem saiu de casa desprevinido enfrentou transtornos, caso dos moradores do Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH.









A Defesa Civil alerta para rajadas de vento de até 50 km/h, mas o tempo fechado não deve durar muito. Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o sol aparece ao fim da manhã. Ao longo do dia, a umidade relativa do ar pode variar entre 27% e 78%. A temporatura pode atingir até 32ºC.





Alerta amarelo em Minas

O tempo deve permanecer chuvoso em todo o estado. O Inmet emitiu alerta amarelo para Minas até esta quinta, o que indica temporais de alta intensidade e ventos de até 60 km/h.





A mínima registrada nesta madrugada foi de 17°, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. A máxima prevista é de 38°, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Montalvânia, no Norte, e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.