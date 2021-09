Na pior seca em 91 anos, Uberaba decide fechar todos os reservatórios

O fechamento durante o horário de pico em Uberaba dos 11 centros de Reservação começou na última sexta-feira (17/9), entre 7h e 17h, sendo que no domingo (19/9), aconteceu esse mesmo planejamento.

Isso porque o Rio Uberaba reduziu a vazão em 16% no fim de semana, comprometendo o abastecimento da cidade.

Antes disso, a Codau vinha mantendo o planejamento de fechamento dos centros de Reservação apenas nas madrugadas, inicialmente com 5 horas e depois com 7 horas/noite, intercalando pelo menos duas vezes na semana para cada um dos 11 reservatórios.

Pior seca dos últimos 91 anos

O presidente da Codau Uberaba faz questão de frisar que os moradores da cidade devem se conscientizar que é preciso economizar em todas as tarefas que demandam muito gasto de água e não são consideradas essenciais.

“A seca é um evento crítico, a pior dos últimos 91 anos, e uma estratégia de guerra desta natureza deve ser assumida por todos”, alerta.

Maior consumo

Ainda conforme a Codau, atualmente, o consumo de água em Uberaba aumentou e está próximo a 200 litros/habitante/dia.

Com relação ao consumo acumulado de maio a agosto deste ano em Uberaba, o aumento foi de 23%, sendo que este índice está 26% acima do consumo per capita do Brasil, que é de 158 l/hab./dia.