Uberaba proíbe água de mangueira em calçadas e autua sete após desrespeito

Em Uberaba, quem for flagrado por fiscais desperdiçando água será autuado e, em caso de reincidência, multado em R$ 293,47 (foto: Creative Commons/Divulgação)

A proibição do uso de mangueiras para jogar água em jardins, calçadas, ruas e veículos em Uberaba já rendeu autuação. A prefeitura da cidade do Triângulo Mineiro precisou notificar sete até quinta-feira (26/8) e, em caso de reincidência, multará os responsáveis. O veto ao desperdício foi oficializado por decreto publicado na última sexta (20/8) após seguidos desabastecimentos no município