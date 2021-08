Uberaba registra segunda morte causada pela variante Delta em Minas

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (24/8) que já foram identificados e notificados no País 1.405 casos da variante Delta (foto: Creative Commons/Divulgação)

A Secretária de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou que a segunda morte causada pela variante Delta em Minas Gerais aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e foi de uma mulher de 56 anos. Já a primeira morte ocorreu com uma idosa, de 74 anos, no sábado (21/8), em Rio Novo. Ela era moradora do Rio de Janeiro.