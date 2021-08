Mulher morta com variante Delta em Minas Gerais foi contaminada pelo marido

Mulher de 56 anos, vítima da variante Delta, não tinha históricos de comorbidades e/ou obesidade (foto: Imagem ilustrativa - Parentingupstream/Pixabay) primeira moradora mineira morta pela variante Delta foi contaminada pelo próprio marido. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25/8) pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba, onde a vítima morava. A gestão também esclareceu que a mulher de 56 anos faleceu na própria residência, no Triângulo Mineiro.

A residente de Uberaba morreu ao amanhecer do dia 17 de julho, um sábado. O marido foi contaminado, sempre conforme a administração municipal, provavelmente por uma pessoa do ramo de barbearia.

A Secretaria Municipal de Saúde informou também que familiares da mulher disseram que ela não tinha históricos de comorbidades e/ou obesidade, que ela não realizou viagens recentes, mas que na família há histórico de morte súbita.

Investigação

Ainda conforme levantamento da Saúde de Uberaba, após serem acionados os meios de socorro para atendimento médico emergencial da vítima, foi feita a coleta de material para exame Rt-PCR.





No dia 10 de agosto foi enviado ao Laboratório da Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, onde foi identificada a probabilidade para variante Delta (1º exame).

“É necessário destacar que tão logo a Secretaria Municipal de Saúde foi informada do caso provável, duas semanas após o óbito, iniciou a investigação e agora aguarda a reclassificação fina, que é o resultado da genotipagem (2º exame necessário para confirmação final)”, ressaltou a Secretaria de Saúde de Uberaba.

Variante Delta em MG

Conforme o Painel de Monitoramento das Variantes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Uberaba teve o registro de um caso da variante Delta: justamente a paciente que evoluiu para óbito.

Segundo informações da SES-MG, além das duas mortes confirmadas, já foram registradas 91 amostras que identificaram a variante Delta no estado, em pessoas entre 8 e 93 anos, com média de idade de 48 anos.

Deste total, foram confirmados 51 casos do sexo feminino (56%) e 40 casos do sexo masculino (44%). Desse total, como já citado, dois evoluíram para óbito: a idosa de 74 anos que morava no Rio de Janeiro e a moradora de Uberaba.

A localização dos 91 casos detalhados é possível ser vista através do painel de monitoramento das variantes, aberto para consulta pública e disponível AQUI (selecionar box 'variantes').