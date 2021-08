Prefeito de Santa Luzia estuda possibilidade de dispensar o uso de máscara

O prefeito de Santa Luzia estuda a possibilidade de dispensar o uso da máscara em eventos na cidade. No último sábado (21/8) ele esteve em um show no Mega Space e causou polêmicas nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais) O prefeito de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Christiano Xavier (PSD), está analisando a possibilidade de dispensar em eventos de "pequeno porte", de até 200 pessoas, o uso de máscara. Segundo ele, essa flexibilização ainda será discutida com a equipe de Saúde do município.



“Eu não vou passar por cima do Comitê da Saúde não. Qualquer decisão que for tomada será com tranquilidade e respeito. Não quero avacalhar nada, a gente também não quer parar com todos os eventos, com a atividade comercial que está massacrada. Queremos ter mais mobilidade para conciliar mais economia da cidade com o retorno das atividades”, explicou Xavier.



No último sábado (21/8) houve um show com o cantor Leonardo no Mega Space. Segundo o prefeito, que participou do evento e causou polêmica nas redes sociais ao divulgar fotos em que não usava máscara, o local tem capacidade para 50 mil pessoas, houve análise de acordo com o distanciamento e foi liberado 10 mil pessoas para o evento.



Um novo decreto (em análise) poderá ser publicado nos próximos dias, liberando a obrigatoriedade do uso da máscara em eventos de pequeno porte desde que as pessoas estejam testadas, vacinadas e que seja aferida a temperatura dos frequentadores.



Mesmo com os alertas dos especialistas de a variante Delta ser mais transmissível, Christiano aponta a necessidade da flexibilização. “O pessoal da saúde se reporta ao infectologista e vamos discutir esse assunto. O que não podemos é ficar refém do eterno de que agora é onda roxa, agora é variante delta, uai, tá doido, ninguém aguenta não. Falta cerca de dois meses para o fim da vacinação dos adultos e a gente precisa ter uma luz no fim do túnel. Quando passar a variante Delta vai chegar outra, isso é para o resto da vida. Uma hora temos que começar, dentro dos cuidados de estar todos testados e vacinados, a flexibilizar, senão não faz sentido”.



Dados da COVID-19 em Santa Luzia



Segundo dados do boletim epidemiológico de terça-feira (24/8), Santa Luzia tem 39 pessoas sendo monitoradas com suspeita da COVID-19. Houve um caso confirmado nas últimas 24 horas. Desde o início da Pandemia a cidade soma 8.614 casos confirmados, sendo 494 mortes pela doença.



Nesta quarta-feira (25/8) o município aplica a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em pessoas de 28 e 27 anos. Na quinta-feira (26/8) será a vez dos jovens de 26 e 25 anos.



A segunda dose da Astrazeneca, no entanto, está suspensa devido a falta do imunizante. A prefeitura informou, no entanto, que logo novas remessas sejam enviadas à cidade, o complemento da imunização desse fabricante será retomado.