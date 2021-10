Chuvas intensas devem atingir toda Minas Gerais nesta quinta-feira

O tempo chuvoso se mantém na capital no período da tarde, podendo haver pancadas de chuva até as 22h (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 1º/09/2021)



A chuva continua, e Belo Horizonte apresenta 67% de precipitação na próxima quinta (7). A umidade relativa do ar pode variar entre 27% e 78%, e o tempo chuvoso se mantém na capital no período da tarde, podendo haver pancadas de chuva até as 22h.

Previsão do tempo

A previsão para os próximos dias é de temperaturas altas, acima dos 30ºC na capital. Segundo o site Climatempo, a máxima em BH é de 32ºC, mas os termômetros também devem se manter acima dos 30ºC em todo o estado.

O Norte de Minas registrou as maiores temperaturas, e Montes Claros pode enfrentar máxima de 35ºC, além da baixa umidade do ar, que pode atingir até 54%. Em Uberaba, a mínima é de 22ºC e a máxima é de 35ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 23% e 65%.

Alerta amarelo

É possível que chova até 50 mm até as 11h desta quinta-feira (7). As fortes chuvas podem atingir municípios das seguintes regiões: Zona da Mata, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Grande BH e Região Central.

Recomendações de segurança da Defesa Civil para o período de precipitações