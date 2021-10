Tragédia em Brumadinho: vítima é identificada após mais de 2 anos

Mesmo após mais de 2 anos e 8 meses no rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho , Região Metropolitana de Belo Horizonte, mais uma vítima foi identificada.

A Polícia Civil informou que trata-se de uma técnica de enfermagem do trabalho, casada, com 37 anos à época do óbito. Novos detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa no início da noite.