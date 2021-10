De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado na região conhecida como Ferteco 1 (foto: CBMMG/Divulgacao)



Militares do Corpo de Bombeiros localizaram mais um corpo na área de inundação da Tragédia de Brumadinho, na Grande BH, na manhã deste sábado (2/10). O corpo foi encaminhado para Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Civil, para análise que vai definir se os restos mortais são de alguma das nove vítimas que ainda permanecem desaparecidas.



De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado na região conhecida como Ferteco 1. “Localizamos uma das vítimas do desastre, com estrutura óssea preservada”, informou o major Ivan Neto, que comanda os trabalhos de buscas no local.









Veja lista das vítimas que permanecem desaparecidas:





Angelita Cristiane Freitas de Assis Cristiane Antunes Campos Lecilda de Oliveira Luis Felipe Alves Maria de Lurdes da Costa Bueno Nathalia de Oliveira Porto Araujo Olimpio Gomes Pinto Tiago Tadeu Mendes da Silva Uberlandio Antonio da Silva Bombeiros encontram corpo após quase mil dias de buscas (foto: CBMMG/Divulgacao)