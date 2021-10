Moradores do sul de MG treinam para fugir se barragem romper

Barragem que abastece Paraisópolis está em 'nível 3', risco iminente de rompimento (foto: Cedec-MG/Divulgação)

Avarias nas ombreiras da barragem de abastecimento de água, que são onde a estrutura se ancora no terreno, e no alicerce que sustenta a construção obrigaram parte da população de Paraisópolis, no Sul de Minas, a treinar evacuação neste sábado (02/10) com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) e os órgãos de proteção social.





Estrutura em estado crítico obriga moradores a treinar evacuação (foto: Cedec-MG/Divulgação)

De acordo com a coordenadora da Cedec-MG, tenente-coronel Gracielle Rodrigues, o dia foi de movimentação intensa, procurando instruir as comunidades dentro da Zona de Auto-Salvamento sobre como evacuar as áreas em caso de rompimento, uma vez que a barragem se encontra em nível 3, que é de rompimento iminente "A estrutra está do mesmo jeito (de ontem) possui avarias, foi vistoriada por um engenheiro e pelo Instituto Estadual das Águas (Igam), mas realmente tem essa avaria na ombeira esquerda e na base. Por isso, caso ocorra rompimento, orientamos hoje as comunidades dentro da mancha de inundação", informou a tenente-coronel.Ainda não foi informada qual a população total evacuada para se proteger do risco de rompimento da barragem de água.Para acompanhar a situação no município, foi montado um gabinete de crises, do qual participam a Prefeitura Municipal e todas suas secretarias, o GMG/Cedec, o Igam, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).