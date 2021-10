Temporal com ventos da madrugada deste sábado em BH pode se repetir à tarde

Belo Horizonte e Região Metropolitana tem previsão de chuva neste sábado (2/10) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



A previsão para o resto do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de pancadas de chuva tanto na capital mineira como no Sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Triângulo e Oeste. Outubro chegou e com ele o clima seco ficou para trás, dando espaço para a chuva da primavera. A madrugada deste sábado (02/10) começou com chuva e forte ventania em Belo Horizonte e Região Metropolitana.









Confira o acumulado de chuvas (mm) no segundo dia do mês:

Barreiro: 22,2 (21,2%)

Centro Sul: 25,1 (24%)

Leste: 24,2 (23,1%)

Nordeste: 12,2 (11,7%)

Noroeste: 23,4 (22,3%)

Norte: 7,4 (7,1%)

Oeste: 22,2 (21,2%)

Pampulha: 23,2 (22,2%)

Venda Nova: 10,7 (10,2%)





Segundo o Inmet, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi registrada no Cercadinho, na Região Centro-Sul, 15,7°C; a máxima prevista é de 33°C com chuva à tarde. A umidade relativa do ar melhora e fica em torno de 35%.





Em Minas Gerais, a temperatura mínima foi de 12,5°C em Monte Verde, no Sul, e a máxima prevista para hoje é de 39°C na Região Norte. Enquanto a umidade relativa do ar vai ser de 30% à tarde.