Chuva não alivia temperatura e final de semana é de calor em Minas

Previsão é de chuva e calor intenso na maior parte de Minas nesse final de semana (foto: Túlio Santos/E.M/D.A Press ) Em Minas Gerais, o calor intenso e a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas devem marcar o primeiro final de semana de outubro. A previsão para este sábado (2/10) e domingo (3/10) é de temperatura superior a 30ºC na maior parte do estado.









O instituto não descarta, além disso, a precipitação de granizo na Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A previsão é que, ainda nesta sexta-feira (1º/10), chuva de granizo e fortes rajadas de vento sejam registradas em Juiz de Fora e Santos Dumont, na Zona da Mata.





É alertado, também, sobre as condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de baixos índices de umidade, entre 30% e 20%, no Triângulo Mineiro, Norte e Noroeste. Recomenda-se à população que beba muita água e evite a exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia.





Na Grande BH, o fim de semana será de sol, aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e à noite.





A maior temperatura no estado pode chegar aos 40ºC, neste sábado. No domingo, a máxima é de 39ºC.





Noroeste e Norte

Com máxima de 36ºC na Região Noroeste do estado, o sábado é de céu claro a parcialmente nublado. Já no domingo, com temperatura estável, o termômetro deve permanecer entre os 17ºC e 34ºC. Não há previsão de chuva.





No Norte de Minas, com clima seco, o céu fica aberto e com calor intenso. A máxima deve chegar aos 40ºC em Montalvânia. Na região, a mínima é de 17ºC.





Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri

Com céu claro a parcialmente nublado, a previsão é que o clima permaneça estável no final de semana. Não há, ainda, previsão de chuva para as regiões.





No Vale do Jequitinhonha, a temperatura deve variar entre 14ºC e 37ºC ao longo do fim de semana. Em Diamantina, a máxima é de 30ºC no sábado.





Sem chuva também na região do Rio Doce e Mucuri, a máxima deve ser de 35ºC, com mínima de 15ºC. Em Governador Valadares, os termômetros devem chegar aos 38ºC no sábado.





Zona da Mata, Sul, Sudeste e Campo das Vertentes

Há grandes chances de chuva ao longo de todo o final de semana nas quatro regiões. O alerta é, ainda, para a possibilidade de tempestades com trovoadas e precipitação de granizo.





Na Zona da Mata, a máxima prevista para o fim de semana é 35ºC, no sábado. Em Juiz de Fora, a mínima deve ser de 18ºC.





No Sul, Sudeste e Campo das Vertentes, a previsão é semelhante e a população deve ficar atenta à instabilidade no tempo e possibilidade de tempestades e granizo.



A máxima para o fim de semana é de 32ºC, em Barbacena, com mínima de 16ºC. A maior temperatura das três regiões deve ser registrada no sábado, com 35ºC.





Oeste e Central

Na região Oeste do estado, o céu deve ser claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura pode variar entre 14ºC e 37ºC ao longo do sábado e do domingo.





Já na parte Central de Minas, não há previsão de chuva e o calor segue intenso. A máxima prevista para a região é de 36ºC, com tempo estável, no sábado.





Triângulo Mineiro e Alto Paraíba





No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Uberlândia, a máxima deve ser de 36ºC no sábado e 35ºC no domingo, com mínima de 17ºC.





Ainda de acordo com o Inmet, há possibilidade de rajadas de vento ao longo de todo o final de semana.