Outubro começa com calor intenso em Minas; veja o clima desta sexta-feira

Em Belo Horizonte, temperatura segue alta nesta sexta-feira (1º/10) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) A primeira sexta-feira de outubro foi de calor intenso e clima seco em boa parte de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a máxima registrada foi de 34,6ºC, na região da Pampulha. A mínima foi de 17,1ºC, na estação do Cercadinho.









No restante do estado, o cenário foi parecido. Com temperaturas altíssimas, a máxima registrada foi em Montalvânia, na região Norte, com 40,1ºC. Já a mínima foi de 11,3ºC em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas.





Quanto à expectativa de tempestades e granizo, não há registro de precipitações ao longo do dia.





Tempo em Minas Gerais

O Inmet alerta, mais uma vez, para a possibilidade de tempestades e granizo em pontos isolados do estado ainda nesta sexta-feira. As regiões Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de Belo Horizonte estão mais suscetíveis ao fenônemo.





Em Minas Gerais, a máxima deve ser de 40ºC no final de semana, com mínima de 11ºC.