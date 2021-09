Clima seco e calor: BH registra 33ºC nesta quarta-feira

Temperatura segue alta na capital mineira e nas demais regiões do estado nesta quarta-feira (29/9) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press ) Com clima estável, termômetros marcaram 33,3ºC nesta quarta-feira (29/9), em Belo Horizonte. A mínima na capital mineira foi de 17,6ºC, registrado na estação do Cercadinho. Os dados foram confirmados pelo Instituto Nacional de Meteorologia.





Em Minas Gerais, na maior parte das cidades, a temperatura também permaneceu alta ao longo do dia. Em Arinos, Noroeste do estado, a máxima foi de 39ºC, enquanto a mínima foi registrada em Monte Verde, no Sul de Minas, com 12,8ºC nesta quarta.





Chove em boa parte do estado nesta quinta-feira





Com o céu parcialmente nublado, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta quinta-feira (30/9), nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Sul e Sudoeste. Deve chover também no Campo das Vertentes, Região Metropolitana e Zona da Mata.





Segundo o Inmet, a população deve entrar em alerta para a possibilidade de precipitação de granizo na Zona da Mata nesta quinta.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.