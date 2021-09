Divinópolis se despede do inverno com recorde de calor

A previsão para Divinópolis é de chuva a partir deste final de semana (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, se despediu do inverno registrando recorde de temperatura em 2021 nessa terça-feira (21/9). Os termômetros marcaram 36ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O calor intenso antecedeu a chegada da primavera, marcada para hoje às 16h21. A umidade relativa do ar também atingiu patamar de alerta, ficando próximo a 20%.



“A primavera é o período de transição do período seco para o chuvoso e começam as primeiras pancadas de chuva no final da tarde”, destacou.



Os primeiros dias da estação das flores serão com características típicas: sol, calor e pancadas de chuva. Porém as máximas devem ficar abaixo das registradas nos últimos dois dias.



Para hoje, os termômetros devem marcar 32°C. A mínima prevista é de 17°C. “A umidade vai melhorar e ficar em torno de 30% a tarde, mas com perspectiva da primavera, vai melhorar mais”, disse Azevedo.



Há previsão de chuva para o final de semana.



Sorvete e piscina



Para suportar o calor intenso, a comunicadora Ana Luísa Sousa usou a criatividade. “Coloquei o borrifador na geladeira para ficar me molhando enquanto trabalhava”, contou. Ela ainda apostou no sorvete e deu um pulo na piscina a noite. “Entrei na piscina para ver se dava para dormir um pouco mais fresca.

* Amanda Quintiliano especial para o EM