Chuva pode trazer alívio para os mineiros neste fim de semana

Previsão é de chuva em boa parte de Minas Gerais neste final de semana (foto: Leandro Couri/D.A Press/E.M ) A chuva finalmente deve chegar para a maioria das regiões mineiras. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva na região Central do estado, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.









Em Belo Horizonte, pode haver pancadas de chuva no domingo (26/9). Na capital, as temperaturas devem variar entre 13º e 29ºC no final de semana e a umidade relativa do ar pode chegar a 63%.

Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro





No Triângulo Mineiro, o fim de semana deve ser chuvoso. Após semanas sem chuva, o clima seco pode dar uma trégua para a população da região.





No entanto, o calor segue intenso. Em Uberlândia, as temperaturas devem variar entre 22ºC e 36º no sábado (25/9), enquanto em Uberaba a máxima é de 38ºC no domingo, segundo o Climatempo.





Central e Centro-Oeste de Minas





Em Abaeté, Região Central do estado, há grandes chances de chuva no sábado e domingo. A mínima na cidade é de 16ºC. Em Bom Despacho, mesmo com chuva, a temperatura segue alta, com máxima de 33ºC no sábado.





Em Capitólio, a previsão é de chuva para todo o final de semana, e as temperaturas devem variar entre 12ºC e 34ºC.





Vale do Jequitinhonha e Mucuri





No Vale do Jequitinhonha, a população deve aguardar um pouco mais pela chuva. Em Diamantina, não há previsão de pancadas de chuva para o final de semana. No entanto, a temperatura pode cair, ficando entre 12ºC e 26ºC.





Em Araçuaí, também não há previsão de chuva e a máxima é de 32ºC no domingo.





Rio Doce e Zona da Mata





No Vale do Rio Doce, também não há possibilidade de chuva. De acordo com o Climatempo, em Governador Valadares a máxima chega a 33ºC no domingo, sem pancadas de chuva. Em Aimorés o clima segue seco e a mínima é de 14ºC no sábado.





Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a chuva deve marcar o final de semana. A máxima é de 26ºC no sábado, enquanto em Cataguases a mínima é de 29ºC no domingo.





Norte e Noroeste de Minas





Em Montes Claros há previsão de pancadas de chuva no sábado, sem alívio no calor. Na cidade, a máxima é de 32ºC no final de semana. Enquanto em Bocaiúva, a temperatura pode chegar aos 36ºC no domingo.





Em Paracatu há possibilidade de chuva no sábado e a temperatura deve variar entre 22ºC e 36ºC. Também no Noroeste do estado, Tiros terá chuva no final de semana e a temperatura mínima é de 14ºC.





Sul de Minas





Em Lavras há possibilidade de pancadas de chuva ao longo das tardes de sábado e domingo, com mínima de 15ºC. Enquanto em Varginha, também com chuva, a máxima chega a 30ºC no domingo.