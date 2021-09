Calorão? Veja a previsão completa para esta sexta-feira em Minas

Belo Horizonte tem previsão de dia ensolarado nesta sexta-feira (24/09) (foto: Leandro Couri/EM) As temperaturas devem seguir altas em Minas Gerais e a previsão é de clima nublado, mas sem chuvas em boa parte do estado nesta sexta-feira (23/9). Em Belo Horizonte haverá predominância de sol e a máxima prevista é de 30ºC, com variação da umidade relativa do ar entre 30 e 35%.









Amanhã o tempo deverá ficar nublado nas regiões Leste e Nordeste do estado, mas sem chuvas. Nas regiões Sul e Zona da Mata o tempo deverá ficar parcialmente nublado.





Ainda conforme o metereologista, tanto no Triângulo quanto no Norte e Noroeste do estado a umidade relativa do ar deve ficar a baixo de 20%. Há previsão de chuva no Sul de Minas, no Triângulo e na Região Oeste a partir da tarde de sábado, podendo ocorrer pancadas de chuvas isoladas na faixa de 10 a 15 mm.



