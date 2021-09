Bombeiros anunciam que incêndio no Rola-Moça foi controlado

O fogo começou próximo ao Pontilhão e ameaçou toda a reserva florestal (foto: CBMMG)

Os novos focos que surgiram na reserva florestal do Rola-Moça, na Região de Casabranca, distrito de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram controlados e a operação do Corpo de Bombeiros está prestes a ser encerrada. Segundo avaliação feita no final da tarde, a área queimada é estimada em 14 hectares.

O combate ao fogo foi de alto grau de dificuldade e o dia registrou um fato triste, pois dois brigadistas ficaram feridos com queimaduras leves, provocadas quando o fogo atingiu uma das torres da rede elétrica. O tenente Machado, que coordenava um dos grupos, considera que um arco voltaico pode ter sido produzido na rede de alta tensão e eletrificado a cerca por onde os brigadistas passavam naquele momento.

Os ferimentos, segundo relato dos bombeiros que atuaram no incêndio, são leves, mas por precaução, os feridos foram levados para o Hospital Militar, onde passaram por uma checagem médica.

A grande preocupação do dia era porque a cada instante surgiam novos focos de incêndio. Uma denúncia, de que o incêndio foi criminoso, está sendo investigada, o que coloca a Polícia Civil, também, em alerta.

Segundo informações, indivíduos teriam ateado fogo em um ponto do parque onde ainda não havia risco de incêndio, próximo da entrada.

Segundo dia

Os bombeiros atuaram em dois pontos do Rola Moça desde as 15h de quarta-feira, sendo um nas proximidades do Pontilhão, onde os esforços se concentraram nesta quinta, e outro nas proximidades do Barreiro. O trabalho nesse segundo dia teve início às 5h30 e contou com o apoio de brigadistas do parque, 39 no total.