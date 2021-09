BH deverá ter fim de semana chuvoso; confira a previsão

Previsão é de chuva no fim de semana em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/D.A Press/E.M ) Apesar da trégua no calorão, Belo Horizonte ainda sofre com a secura. Nesta sexta-feira (24/9), os termômetros da capital mineira oscilaram entre 12,1ºC, na estação do Cercadinho e 29,4ºC na Pampulha. A cidade não registrou pancadas de chuva e a umidade relativa do ar chegou a 33%.









Já a tão esperada chuva pode finalmente chegar no final de semana. A previsão é de pancadas de chuva ao longo do sábado (25/9) e domingo (26/9) em Belo Horizonte.

Segundo a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Sul e Sudoeste no sábado. Há, ainda, uma pequena possibilidade de chuva isolada na região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste do estado, Campo das Vertentes e Zona da Mata.





“A possibilidade de chuva para a capital, também aumenta no domingo”, afirma Anete. As temperaturas devem permanecer estáveis, com previsão de mínima de 13ºC no sábado e máxima de 29ºC no domingo.