Apesar do calor, ambulantes de bebidas da Feira Hippie lamentam venda ruim

Comerciantes da Feira Hippie de Belo Horizonte, tradicional centro de compras na Avenida Afonso Pena, lamentaram a venda ruim de bebidas neste domingo (19/9). Para muitos, a arrecadação abaixo do esperado está ligada ao baixo número de frequentadores do local por conta do tempo quente e seco.A experiência de Márcia Santana Linhares de Carvalho no assunto comprova a venda ruim. Ela está na Feira Hippie há cerca de 30 anos.Leia: BH tem mais um dia de deserto, com 17% de umidade e 35,6ºC de máxima “(As vendas) estão se mantendo. Dentro da feira, antes da pandemia, eram muito melhores. A quantidade de venda é relativa, porque a gente tem uma variedade muito grande (de produtos). Pessoal não veio à feira hoje por conta do excesso de calor. Muita gente vai para clube, procura uma piscina”, diz.Márcia ainda teve que se virar para trabalhar neste domingo. Ela foi vítima de um furto, o que a forçou a deslocar até uma delegacia. Segundo a comerciante, o ladrão levou o celular e retirou dinheiro da conta corrente dela.Na Afonso Pena aos domingos há 20 anos, Floripes Bernardes da Silva, de 75, acompanha a análise da colega. “A venda já esteve bem melhor. Hoje, com esse calor, pensei que venderia mais. Mas a gente vendeu menos por conta do baixo de volume de gente. Mas está bom. Antes pouco do que nada. Eu vendo no máximo 150 unidades de água, mas hoje vendi 84 apenas. Domingo retrasado, eu vendi quase o dobro disso”, avalia.Para Emerlina Eugênia Costa, de 61, a queda do faturamento está ligada à crise financeira pela qual o Brasil passa. O alto número de desempregados atrapalha as vendas.“Nessa pandemia agora, eu estou vendendo no máximo umas 60 (garrafas de água). As pessoas estão com dificuldade de dinheiro. Elas estão comprando, mas muito menos que antes. Esse calor ajudou um pouco, porque está muito seco”, afirma a ambulante, que trabalha na feira há 25 anos.

Outro lado da moeda

Se teve comerciante reclamando das vendas, há quem aproveitou o calor para melhorar um pouco o caixa. Há 15 anos na feira, Reginaldo de Abreu, de 48, só não vendeu mais coco porque o estoque da fruta acabou.



“Esse calor já vem de três domingos consecutivos. A venda superou as expectativas, ainda bem. Por incrível que pareça, o excesso de calor atrapalha um pouco, mas hoje foi bom. Vendi cerca de 500 cocos”, diz.



Com quase duas décadas de comércio na Hippie, Gisele Bernardo da Silva, 44, disse que conseguiu diminuir parte do prejuízo da pandemia durante setembro.



“Neste mês de setembro vendi muito mais que nos meses anteriores. Foi excepcional. Por domingo, geralmente, eu vendo cinco pacotes de água, com 12 garrafas cada (60 unidades no total). Hoje, vendi uns 10 pacotes, cerca de 120 garrafas. Hoje não (tem o que reclamar). Deu para vender bem sim”, analisa.



Calor continua

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve permanecer acima dos 30°C em todas as regiões mineiras nesta segunda (20/9).Por outro lado, "a intensificação do transporte de umidade de origem oceânica trará uma ligeira melhora no calor e nos índices de umidade na porção centro-leste do estado".Ainda assim, nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo, Alto Paranaíba e Sul de Minas a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 20%. No Norte, Alto Paranaíba e no Triângulo, o índice deve permanece abaixo dos 20%.Na Grande BH, a previsão do Inmet é de máxima em torno dos 33 graus, ligeiro declínio em relação aos dias anteriores. A mínima fica entre 14 e 16°C.