Incêndios florestais diminuem, mas ainda causam preocupação

Além do combate ao fogo nas florestas, bombeiros cuidam do resgate de animais que tentam fugir do fogo

Na última sexta-feira (17/9), o incêndio no Bairro Borba Gato, em Sabará, foi considerado extinto. No entanto, no sábado surgiram novos focos, que foram controlados. No final da manhã deste domingo (19/9), às 11h45, novo chamado. A preocupação é que as chamas caminham no sentido Pedreira ao aterro sanitário.