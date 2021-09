Minas Gerais registra 164 focos de incêndios florestais

37 focos de incêndio ocorreram na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os bombeiros registraram 164 chamados de incêndios florestais de 0h às 18h desta sexta-feira (17/9) em Minas Gerais. Desse total, 37 ocorreram na Região Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo um que ameaça a Serra do Curral, na capital (veja vídeo).

Serra da Farofa – Inhotim

Segundo os bombeiros, houve foco de incêndio nos seguintes locais: Araguari, Belo Horizonte, Contagem, Japonvar, Patrocínio, a Região de Januária, Rio Acima, Serra da Farofa e Serra do Salitre. Veja abaixo a situação.

Na quinta-feira (16/9), uma equipe de bombeiros compareceu ao local e brigadistas ficaram monitorando o incêndio durante a noite. Já pela manhã de hoje, militares foram na região para avaliar a necessidade e instalação de um posto de comando e tentaram identificar a quantidade de focos e recursos para o combate. Às 14h, uma aeronave, 3 caminhões pipa, 4 veículos 4x4 com 26 brigadistas chegaram para controlar a situação.

Araguari

Bombeiros de Araguari foram chamados para combater um incêndio em vegetação próximo a Usina de Emborcação. A área era composta de mata fechada com diversos focos, chamas altas, bastante calor, baixa umidade do ar e difícil deslocamento. O combate às chamas foi realizado, mas não foi possível extinguir os incêndios, e às 20h40 as operações foram interrompidas. Hoje, pela manhã, as atividades foram reiniciadas.

Rio Acima

Ontem (16/9), na mata da Vale, foi instalado um posto de comando para o gerenciamento e o controle do combate ao incêndio. Nesta sexta, as viaturas retornaram ao local para dar continuidade ao combate. Às 18h45, o incêndio foi debelado e a chamada foi encerrada. Foram queimados aproximadamente 353 hectares e atuaram 6 militares e 10 brigadistas.

Serra da Moeda

Desde ontem, restaram dois focos de incêndio em áreas inacessíveis. Foram chamados 13 militares e o posto de comando está situado na Prefeitura de Moeda. A prioridade é atuar no Morro das Pedras, próximo à Belo Horizonte, e duas viaturas foram encaminhadas ao local às 7h20 para dar continuidade no combate às chamas.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte