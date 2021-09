Incêndios florestais continuam a desafiar o Corpo de Bombeiros

Estreia de Posto Avançado dos Bombeiros em Bocaiuva foi com incêndio em mata (foto: CBMMG)

O sábado (18/9) começou tão agitado quanto nos dias anteriores para o Corpo de Bombeiros, devido ao grande número de incêndios florestais. As maiores preocupações são com o Norte de Minas, em Gameleiras e Bocaiuva. Na Grande BH, nada menos que seis, sendo que de três, na Granja Werneck, na mata da Vale, em Rio Acima, e no Bairro Borba Gato, em Sabará, todos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram controlados, pelo menos momentaneamente.Do meio dia de sexta-feira (17/9) até o meio dia deste sábado (18/9), o Corpo de Bombeiros recebeu 144 chamados de ocorrências relacionados a incêndios florestais em todo o estado.





Bombeiros de Janaúba foram chamados nas primeiras horas da manhã para ir à zona rural de Gameleiras. Os militares combatem chamas numa mata, priorizando os locais em que há risco para residências.

Manos de uma semana depois de sua inauguração, o Posto Avançado de Bombeiros de Bocaiuva, inaugurado na noite de quinta-feira, 16 de Setembro, já atua em incêndios florestais.

Na tarde de sexta-feira eles comabetram incêndio em vegetação às margens da BR 135, na altura do quilômetro, zona rural de Bocaiúva. O fogo se propagou para a vegetação da fazenda Cachoeira.

Inicialmente foi feito combate na rodovia, uma vez que esta teve de ser interditada em função da fumaça, o que colocava os motoristas em risco. O fogo avançou pela reserva da fazenda, queimando uma área aproximada de 10 hectares.

Foram gastos cerca de 4,5 mil litros de água no combate nas margens da rodovia. Já na fazenda, o combate foi realizado com a utilização de abafadores e bombas costais. No início da noite, o fogo foi controlado.

Na Grande BH

Na Granja Werneck, havia uma grande preocupação, pois o fogo estava perto de atingir um gasoduto. Mas os bombeiros conseguiram debelar as chamas com trabalho noturno, por volta de 21h de sexta-feira (17/9).

Em Rio Acima, o incêndio na mata da Vale foi debelado por volta de 19h de sexta-feira. Foram queimados cerca de 353 hectares e atuaram na operação seis militares e 10 brigadistas.

No Bairro Borba Gato, em Sabará, o fogo foi controlado na noite de quinta-feira (18/9), no entanto, como ainda existia o risco do surgimento de novos focos, não avistados a olho nú, existe um alerta para a região.

Na Serra da Moeda, duas equipes trabalham já na fase final do incêndio. Ainda existem pequenos focos na região. Área total queimada ainda não dimensionada. Não há mais riscos para residências.

Na Serra da Farofa, próximo ao Inhotim, em Brumadinho, o combate ao fogo acontece desde terça-feira (16/9). Está sendo feito o combate pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda de brigadistas da região. A preocupação é com pequenos focos que surgem a todo instante.