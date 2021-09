Incêndio em mata ameaça casas e empresa de explosivos na Grande BH

Chamas consomem vegetação localizada no Borba Gato, em Sabará, e ameaçam empresa de explosivos (foto: Daniel Alves/Esp. para o EM)









Ainda segundo os bombeiros, moradores da região informaram, no momento da solicitação, que as chamas ameaçam casas e uma igreja.





As chamas podem ser vistas de vários bairros em diversas regiões de Belo Horizonte, como no Jardim Vitória, na Região Nordeste, assim como no Caiçara, localizado na Região Noroeste, e no São Lucas, na parte Leste da cidade.

Um incêndio em uma mata localizada no Bairro Borba Gato, em Sabará, na Grande BH, mobiliza militares do Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (15/9). Isso porque as chamas ameaçam casas e até mesmo uma empresa que armazena explosivos.