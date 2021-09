Temperatura segue acima dos 30ºC nesta quinta em Minas; veja a previsão

Emanuel Tironi e Maria Luiza Oliveira, tomam um sorvete na São Domingos para espantar o calor (foto: Marcos Vieira/D.A Press/E.M) A onda de calor segue firme nos próximos dias. A previsão para esta quinta-feira (16/9) é de temperatura acima dos 30ºC na maioria das cidades de Minas Gerais.









Em Belo Horizonte, a temperatura máxima deve chegar a 30ºC, enquanto a mínima está prevista para 18ºC. A umidade pode variar entre os 24% e 54% na capital mineira e não há previsão de chuva.

Calor intenso

A previsão é de calor na maioria das regiões mineiras. Em Três Marias, a máxima pode chegar a 34ºC, enquanto Curvelo terá temperatura mínima de 19ºC, com previsão de chuva.





Já na Zona da Mata, a chuva pode chegar para aliviar um pouco a seca. Em Juiz de Fora, a previsão é de chuva amanhã. O calor pode dar uma trégua, com máxima de 26ºC. Em Ubá, as chances de chuva são quase nulas e os termômetros podem chegar aos 34ºC, com mínima de 18ºC.





Em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, mesmo com grandes chances de chuva, a temperatura pode variar entre 16ºC e 31ºC. Na cidade de Itaúna, a previsão é de 30ºC no momento mais quente do dia e também há previsão de chuva.





Ainda segundo o ClimaTempo, em Uberaba a temperatura pode chegar aos 38ºC. Também no Triângulo Mineiro, sem chuva em Uberlândia amanhã, o calor será de 36ºC.





Há previsão de chuva em Lavras, no Sul de Minas, mas a temperatura segue alta, com previsão de 33ºC. Em Varginha, as chances de chuva também são altas e temperatura deve cair, chegando aos 19ºC.





O Vale do Jequitinhonha segue sem chuva. Em Diamantina, os termômetros podem marcar 30ºC nesta quinta. Em Almenara, o calor é ainda mais intenso, chegando a 39ºC, com mínima de 18ºC.





Paracatu também não tem previsão de chuva e a máxima esperada é de 37ºC. Em Unaí a temperatura deve variar entre 38ºC e 21ºC.





No Norte de Minas, o tempo permanece seco. Em Montes Claros não há previsão de chuva e a mínima é de 24ºC. Em Janaúba, a máxima deve chegar a 37ºC.





A região do Rio Doce também terá temperatura acima dos 30ºC. A máxima é de 34ºC em Governador Valadares e Ipatinga, sem previsão de chuva.