Onda de calor permanece e temperatura segue alta em Minas nos próximos dias

Onda de calor segue forte nas principais cidades mineiras (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



A umidade também seguirá baixa e não há chuvas previstas na capital mineira ao longo da semana. Os dados foram divulgados pelo Clima Tempo. Para a maioria dos mineiros, os casacos seguirão guardados no armário nos próximos dias. A previsão é que a onda de calor permaneça em boa parte do estado e as temperaturas podem superar os 30ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior temperatura em Belo Horizonte nesta sexta-feira foi de 34,6°C. A umidade relativa do ar chegou a cair a 14% ao longo do dia. Marcas entre 12% e 20% são consideradas de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).









Até a próxima sexta-feira, os termômetros devem marcar entre 18ºC e 32ºC, sem previsão de chuva. A umidade pode permanecer, ainda, abaixo dos 20%.



Regiões mineiras

No Triângulo Mineiro, o calor será ainda mais intenso. Em Uberlândia, a previsão é que a máxima chegue a 36ºC todos os dias, até o final de semana, quando a temperatura subirá ainda mais, podendo chegar perto dos 40°C.





A umidade também segue baixa na maior cidade da região, entre 10% e 25%. Com tempo aberto e poucas nuvens, não há previsão de chuva para os próximos dias.





No Vale do Jequitinhonha, as temperaturas podem começar a baixar a partir de sexta-feira. Mas até lá, em Diamantina, o calor pode superar os 30ºC e não há previsão de chuva. Na cidade histórica, a oscilação de temperatura pode ser grande, com mínimas de até 13ºC nos próximos dias.



Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a temperatura segue acima dos 30°C até esta quarta-feira. A partir de quinta-feira, há grande possibilidade de chuva (90%) e os termômetros podem chegar até a 27ºC, com mínima de 15ºC. A previsão é de tempo nublado e chuva a qualquer momento.



Barbacena também terá chuva essa semana. A onda de calor, no entanto, permanece na cidade do Campo das Vertentes. Até terça-feira, a temperatura pode superar os 30ºC e, a partir de quarta-feira, com 90% de previsão de chuva a temperatura deve variar entre 12ºC e 27ºC.