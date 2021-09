Feriado será de sol; temperaturas podem chegar aos 39°C em Minas

Vista do Bairro Sagrada Família em Belo Horizonte, com céu claro e sol forte (foto: Frederico Teixeira/EM/D.A Press)



“O aumento da nebulosidade e a quantidade de nuvens no céu fez os termômetros declinarem, se comparado com a segunda (6/9), quando BH registrou a maior temperatura do ano na cidade, com 35°C, no período de maior aquecimento”, explica a meteorologista Anete Fernandes. O feriado de 7 de setembro será de céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca na maior parte do estado. As temperaturas continuam em alta, e nas Regiões do Norte e Triângulo Mineiro, há previsão de chegar próximo dos 40°C. De acordo com os meteorologistas, não exite previsão de chuvas para os próximos dias em Minas.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada na madrugada desta terça (7/9) foi na estação meteorológica do Cercadinho, com 16°C, e a máxima deve ficar em 32°C.“O aumento da nebulosidade e a quantidade de nuvens no céu fez os termômetros declinarem, se comparado com a segunda (6/9), quando BH registrou a maior temperatura do ano na cidade, com 35°C, no período de maior aquecimento”, explica a meteorologista Anete Fernandes.





A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde com 5,6°C.



Já a máxima permanece nas áreas do Noroeste e Triângulo. Mas nesta terça (7/9), os termômetros devem sofrer uma maior elevação, alcançando os 39°C, até o fim do dia.



Entretanto, mesmo com as temperaturas em grande elevação, a taxa de umidade do ar permanece em alta, podendo variar de 30% a 35% em praticamente todas as Regiões, no horário em que o sol estiver mais intenso.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra