Massa de ar seco e altas temperaturas prevalecem ao longo da semana em MG

Céu claro em Belo Horizonte nesta segunda-feira (6/9), com temperatura máxima prevista de 34°C (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Uma massa de ar seco que prevalece sobre Minas Gerais vai elevar as temperaturas em todo o estado ao longo desta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as regiões mineiras estão com a máxima prevista acima dos 30°C e umidade relativa do ar abaixo dos 30%.









Em Belo Horizonte, a mínima foi de 20°C na estação do Cercadinho. Ao longo do dia, os termômetros vão subindo e a máxima prevista é de 34°C à tarde. A umidade relativa do ar fica abaixo de 30%.





Essa massa de ar quente vai ter um alívio na terça-feira (7/9), segundo o Inmet, com o transporte de umidade para o interior do continente. Portanto, deve ter um declínio na temperatura máxima no Centro-Oeste de Minas.





Na capital, as temperaturas devem variar entre 19°C e 30°C, enquanto nas demais áreas de Minas Gerais variam entre 6°C, previsto para o Sul, e 39° C no Triângulo Mineiro.





Quarta-feira (8/9) céu claro a parcialmente nublado é predominante em todo estado. Temperaturas variando entre 7°C e 39°C no estado, a máxima persistindo no Triângulo Mineiro e a mínima no Sul. Em BH, a temperatura máxima tem uma ligeira elevação, varia entre 18°C e 32°C.





A névoa seca persiste na quinta-feira (9/9) com céu claro e temperaturas no estado entre 8°C e 38°C. Belo Horizonte terá temperaturas entre 19°C e 34°C.





Por fim, pancadas de chuva e trovoadas estão previstas para sexta-feira (10/9) no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No restante do estado, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. No estado, temperaturas variam entre 10°C e 37°C, enquanto na capital entre 21°C e 35°C.





Vale ressaltar que neste período de calor intenso é necessário reforçar medidas para evitar danos à saúde. Confira algumas dicas da Defesa Civil:

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).