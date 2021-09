BH registra temperatura mais alta do ano nesta segunda (6/9)

Crianças aproveitam para se refrescar em meio ao calorão na Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi, Centro-Sul de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Belo Horizonte registrou a sua maior temperatura de 2021 nesta segunda-feira (6/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação automática da Pampulha marcou o recorde de 35°C.Em Minas, também houve registro de recorde para este ano. Em Unaí, no Noroeste do estado, fez 39,6 graus, de acordo com o Inmet. Portanto, superou os 39,2°C anotados em Araçuaí (8 de janeiro) e Almenara (7 de março), ambas cidades situadas no Vale do Jequitinhonha.

Dia da Independência



Segundo o Inmet, nesta terça-feira (7/9) a população deve ter um refresco em Minas Gerais. Isso ocorre por causa de uma “intensificação do transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente”.



Portanto, esse fenômeno “tende a aumentar a quantidade de nuvens, trazendo ligeira melhora para os índices de umidade na faixa central de Minas Gerais”. Em BH, esse crescimento do total de nuvens deve provocar um pequeno alívio no calor.



Por outro lado, o tempo seco e quente deve permanecer em outras regiões do estado, como a Norte, Centro-Oeste e o Sul de Minas.

A umidade relativa do ar deve se manter entre 30% e 20% nas regiões Norte, Noroeste, Central, Centro-Oeste e Sul. Já no Triângulo e no Alto Paranaíba, o índice deve ser ainda menor, entre 12% e 20%.



Quanto à temperatura, a porção Noroeste de Minas deve bater próximo dos 40 graus, com máxima de 39°C. Mesmo caso do Triângulo e do Alto Paranaíba.



Entre todas as regionais, a Grande BH tem a menor temperatura máxima de toda Minas Gerais para o Dia da Independência: 31°C.