Homem provoca incêndio criminoso na vegetação da Serra do Gandarela e foge

No momento, são cinco focos de incêndio somente na Serra do Ganderela (foto: CBMMG/Divulgação)

As polícias Civil e Militar estão à procura de um homem que ateou fogo na mata na Serra do Gandarela, em Honório Bicalho, e fugiu. O incêndio teve início pouco depois das 10h. Segundo testemunhas, o incendiário caminhava tranquilamente, quando de repente abaixou-se e colocou fogo, evadindo em seguida.

Segundo os soldados do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na vegetação às margens da rodovia MG-030, no trecho que faz parte da Estrada Real, próximo a Nova Lima,mas que espalhou-se rapidamente para a área de serra, que é uma mata preservada.

O problema, no entanto, parece ser mais grave, pois, no momento, são cinco focos na Serra do Gandarela. Existe a suspeita de que o fogo teria sido provocado por um único homem, no entanto não está afastada a hipótese de ser mais de um.