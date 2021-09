Incêndio em vegetação enfumaça bairros da Região Centro-Sul de BH

Fumaça marca o céu da Região Centro-Sul de BH na noite deste domingo (5/9) (foto: Larissa Ricci/EM/D.A Press)

Um incêndio nas proximidades do Parque das Mangabeiras enfumaça bairros da Região Centro-Sul de BH na noite deste domingo (5/9). Quatro viaturas dos bombeiros e brigadistas de deslocaram ao local, na Rua Mangabeira da Serra, no Marçola.De acordo com a última atualização da corporação, a linha de fogo mais ameaçadora foi apagada. Ainda assim, alguns focos de calor permanecem acesos em locais de difícil acesso. Não houve vítimas e não há risco para residências.Os militares montaram até mesmo um posto de comando para monitorar o incêndio durante a noite. Por conta da segurança dos bombeiros, os trabalhos só devem ser retomados por volta das 5h desta segunda (6/9).A corporação verifica se será preciso o uso de aviões Airtractor para ajudar no combate das chamas. No Bairro Serra, perto do local, muita fumaça incomoda os moradores.Desde a noite desse sábado (4/9) até por volta das 18h deste domingo, a corporação atendeu 42 ocorrências de incêndio em vegetação somente na Grande BH.