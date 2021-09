Calor deve continuar em BH, com possibilidade de chuvas isoladas

As temperaturas devem continuar altas em BH nos próximos dias (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O calor dos últimos dias deve continuar em Belo Horizonte e em outras regiões do estado nesta sexta-feira (10/9) e no fim de semana. Embora haja possibilidade de chuva, as temperaturas devem continuar altas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A previsão para amanhã em BH é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva à noite. Os termômetros podem chegar aos 35°C enquanto a temperatura mínima deve ficar em 20 °C.





O Inmet alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve ser de apenas 25% no período da tarde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ideal é que a umidade varie entre 50% e 80%.





Já em Minas, a sexta-feira deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.





“Tem possibilidade de chuva isolada à noite, no Oeste de Minas e na Região Metropolitana”, diz o meteorologista Claudemir de Azevedo.

A mínima deve ser de 14 °C, registrada na Região Sul, enquanto a máxima deve ficar em 38 °C no Norte do estado.





Fim de semana de calor





No fim de semana, as temperaturas devem continuar altas, por causa da massa de ar seco e quente que está agindo sobre o estado.





No sábado (11/9), a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva nas regiões Sul, Campo das Vertentes e na Zona da Mata.





“Nas outras áreas, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado e ainda há possibilidade de chuva isolada, na Região Metropolitana”, afirma o meteorologista.





A temperatura mínima é de 14 °C na Região Sul e máxima de 37 °C no Norte do estado.





Já no domingo (12/9), a possibilidade de chuva se concentra na Zona da Mata, Campo das Vertentes e Região Metropolitana.





Para a capital, a previsão é que o fim de semana tenha céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada à noite. No sábado, a temperatura mínima deve ser de 20 °C e os termômetros podem marcar até 34 °C. Já no domingo, a previsão é de 19 °C de mínima e 32 °C de máxima.

