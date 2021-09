MG: tempo seco, incêndios e crise hídrica avançam pelo estado

Bombeiros combatem incêndio em vegetação em Barbacena (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Incêndios, seca intensa e crise hídrica. O combo deste período não tem sido nada fácil. Minas Gerais está sendo atingida por fogo em toda parte. intensa e. O combo deste período não tem sido nada fácil. Minas Gerais está sendo atingida por fogo em toda parte.



O Corpo de Bombeiros recebeu aproximadamente 102 chamadas relacionadas a incêndios florestais somente entre meia-noite e 18h desta quarta-feira (8/9) na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









O meteorologista do Climatempo, Ruibran dos Reis, analisa que choveu menos do que o previsto, de outubro de 2020 a abril de 2021, o que reflete no nível dos cursos d'água e reservatórios.



"Somente em fevereiro tivemos chuvas acima da média. De março para cá, as chuvas pararam. Sem chuvas para as nascentes e para abastecer os reservatórios", avalia.





A última chuva em Belo Horizonte foi no dia A última chuva em Belo Horizonte foi no dia 17 de agosto . Antes disso, a capital mineira teve 75 dias de seca e com umidade relativa do ar alcançando no máximo 30%. Uma chuva rápida e insuficiente para melhorar o clima. “As chuvas significativas só devem voltar a acontecer em outubro. Essa seca deve se prolongar por todo mês de setembro", prevê.

Previsão do tempo





A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que a baixa umidade prevaleça nos próximos dias na maior parte do território mineiro. Nesta quinta-feira (9/9), o tempo continua quente e seco em Minas, com temperaturas iguais ou acima de 35ºC e índices de umidade inferiores a 30%, à tarde.





De acordo com o Inmet, um sistema frontal que se aproxima da Região Sudeste do país favorece a formação de áreas de instabilidade em pontos isolados do Oeste e Sul do estado, entre a tarde e noite, podendo ocorrer pancadas de chuva, muito pontuais, principalmente no Triângulo Mineiro.

Focos de incêndio

O Estado de Minas fez um compilado das chamas que atingem o estado. Confira:

Grande BH

Outro incêndio combatido pelos bombeiros começou na noite passada na mata próxima ao condomínio Veredas das Gerais, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incêndio foi debelado e risco eliminado. Militares retornaram no fim da tarde. Foram utilizados 48 mil litros de água em uma área aproximada de 25 hectares.





Outro foco está na região da Alameda Serra do Cabral. Os bombeiros foram acionados pelo morador de um condomínio durante a madrugada. “Os militares que compareceram no local informaram que a linha de fogo se encontrava em um ponto muito íngreme e de difícil acesso, sendo necessário apoio aéreo para o combate. Não há relatos de vítimas ou que as chamas atingiram propriedades particulares, informou o Corpo de Bombeiros.





Pela manhã, os bombeiros constataram que a área do fogo é muito íngreme e rochosa, de forma que o fogo ficaria confinado, sem se alastrar. Mesmo assim, a área é monitorada.

Serra de São José - Campo das Vertentes

Um dos maiores incêndios é na Serra de São José, em Prados, no Campo das Vertentes. Este começou no domingo (5/9), em uma fazenda às margens da rodovia de acesso ao município. Os combates foram realizados durante todo o dia de ontem e retomados hoje.





Cerca de 15 militares que estavam de folga trabalham no local, segundo a corporação. O Instituto Estadual de Florestas (IEF) deve contar com um número maior de brigadistas hoje e os bombeiros também esperam o apoio de mais uma aeronave. “Ontem os combates se concentraram na região conhecida como Trilha da Nininha. Uma estimativa inicial é de que as chamas tenham atingido cerca de 450 hectares”, informou o Corpo de Bombeiros. Durante a tarde, os combatentes ganharam o apoio de quatro aviões para os trabalhos.

Serra da Mantiqueira - Sul de Minas

Em Marmelópolis, no Sul de Minas, militares combatem as chamas na Serra da Mantiqueira desde segunda-feira. Foram mobilizados bombeiros de Minas e do estado de São Paulo, além de militares do Exército, brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e guias da região.





Nesta manhã, estavam no local 22 militares da região, além dos bombeiros de São Paulo, a equipe do ICMBio e voluntários da Prefeitura de Marmelópolis. “O incêndio continua na Área de Preservação da Serra da Mantiqueira. O Sistema de Comando de Operações foi articulado na base dos Marins, a fim de fornecer uma resposta mais eficiente frente ao incêndio”, diz a corporação.





O CBMMG atuou hoje com 22 militares, além dos militares do Estado de São Paulo, brigadistas do ICMBio e voluntários da Prefeitura. O incêndio continua na Área de Preservação da Serra da Mantiqueira. O Sistema de Comando de Operações foi articulado na base dos Marins, a fim de fornecer uma resposta mais eficiente frente ao incêndio.

Barbacena - Região Central

Por volta das 12h, uma guarnição foi acionada para combater incêndio criminoso às margens da BR-265. Quando os militares chegaram, dois homens suspeitos foram abordados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um deles, de 25 anos, assumiu a autoria do ato e foi preso.





A Polícia de Meio Ambiente conduziu a dupla à delegacia. O incêndio atingiu uma área de 1 hectare de vegetação predominante de pasto e uma pequena área de uma mata. Com cerca de 1 hora e 30 minutos, o incêndio foi debelado pelos bombeiros.