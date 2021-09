Bombeiros combatem incêndios que começaram desde o fim de semana

Helicóptero transporta equipes no combate ao incêndio na Serra de São José, no Campo das Vertentes (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Os incêndios não dão trégua neste início de setembro em Minas Gerais. Nesta segunda-feira (8/9), militares do Corpo de Bombeiros seguem no combate a focos que surgiram na terça-feira (7/9), feriado da Independência, e até no fim de semana, em diferentes áreas de vegetação.









Cerca de 15 militares que estavam de folga trabalham no local, segundo a corporação. O Instituto Estadual de Florestas (IEF) deve contar com um número maior de brigadistas hoje e os bombeiros também esperam o apoio de mais uma aeronave. “Ontem os combates se concentraram na região conhecida como Trilha da Nininha. Uma estimativa inicial é de que as chamas tenham atingido cerca de 450 hectares”, informa o Corpo de Bombeiros.









Nesta manhã, estão no local 22 militares da região, além dos bombeiros de São Paulo, a equipe do ICMBio e voluntários da Prefeitura de Marmelópolis. “O incêndio continua na Área de Preservação da Serra da Mantiqueira. O Sistema de Comando de Operações foi articulado na base dos Marins, a fim de fornecer uma resposta mais eficiente frente ao incêndio”, diz a corporação.





O CBMMG estará atuando hoje (8/9) com 22 militares, além dos militares do Estado de São Paulo, brigadistas do ICMBio e voluntários da Prefeitura. O incêndio continua na Área de Preservação da Serra da Mantiqueira. O Sistema de Comando de Operações foi articulado na base dos Marins, a fim de fornecer uma resposta mais eficiente frente ao incêndio.





Grande BH

Outro incêndio combatido pelos bombeiros começou na noite passada na mata próxima ao condomínio Veredas das Gerais, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mais cedo, uma viatura foi encaminhada à MG-030 para verificar se ainda havia fogo.





Outro foco está na região da Alameda Serra do Cabral. Os bombeiros foram acionados pelo morador de outro condomínio durante a madrugada. “Os militares que compareceram no local informaram que a linha de fogo se encontrava em um ponto muito íngreme e de difícil acesso, sendo necessário apoio aéreo para o combate. Não há relatos de vítimas ou que as chamas atingiram propriedades particulares, informou o Corpo de Bombeiros.





Pela manhã, os bombeiros constataram que a área do fogo é muito íngreme e rochosa, de forma que o fogo ficaria confinado, sem se alastrar. Mesmo assim, a área é monitorada.