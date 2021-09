Incêndio na Serra da Mantiqueira une bombeiros, Exército e brigadistas

Terreno íngrime é um dos principais obstáculos para os combatentes do fogo (foto: CBMMG)

Mais um incêndio foi registrado em mata preservada, na Mata da Serra da Mantiqueira, em Marmelópolis, no Sul do estado. A proporção é tanta que uma grande força de combate foi montada, com as participações do Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e bombeiros de São Paulo.

O fogo começou ainda de madrugada e rapidamente se alastrou em duas grandes frentes - uma no sentido Marinzinho e outra rumo a Itaguaré. A região é considerada uma das mais importantes do país na preservação da floresta e, também de manancial de água que alimenta Rio de Janeiro e São Paulo.

Duas aeronaves de São Paulo auxiliam, fazendo o sobrevoo no local, fazendo a orientação das equipes em terra, auxiliando na distribuição, em campo, para o combate direto às chamas.

A ação conta com a participação de 62 homens, sendo sete bombeiros militares mineiros, 35 bombeiros paulistas, quatro do Exército, oito brigadistas do ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e oito guias da região.