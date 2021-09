'Enormes proporções', diz sargento sobre incêndio em vegetação em Minas

Fumaça atrapalhou trânsito de veículos na MGC-383 (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio de “enormes proporções” atinge uma mata próxima à Serra de São José, em São João del-Rei, Região Central de Minas Gerais. De acordo com os bombeiros, militares e brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) combateram as chamas nesta segunda (6/9) e vão retomar os trabalhos logo na manhã do feriado.Segundo o sargento Dias, do Corpo de Bombeiros, as chamas estão bem altas e em locais de difícil acesso. O vento e o tempo seco também atrapalham a atuação dos militares.“O cenário no local é realmente preocupante. As chamas assumiram grandes proporções e o combate direto se tornou quase inviável, uma vez que são áreas de difícil acesso e, com o tempo seco e quente, o fogo se espalhou muito facilmente”, afirma o chefe dos bombeiros no local.

Fogo ainda consome reserva natural próxima à Serra de São José (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Os trabalhos foram interrompidos na noite desta segunda pela falta de luz natural. Por isso, há risco para a segurança dos militares e dos brigadistas.



O fogo também atrapalhou os motoristas que passam pela MGC-383. Muita fumaça atrapalhou a visibilidade, o que deixou o trânsito lento no trecho.



Nesta terça (7/9), o objetivo é realizar o combate por meio de aeronaves Air Tractor. O fogo chegou a atingir uma propriedade rural na cidade de Prados, mas agora está numa área de preservação ambiental.



Até esse domingo (5/9), 130 hectares de mata se queimaram nas proximidades da Serra de São José. Ainda não há uma estimativa da área incendiada nesta segunda.