Incêndio em vegetação de Araxá destrói o equivalente a 20 campos de futebol

Nesta quarta-feira (21/7) está previsto sobrevoo de um drone no local para fazer o levantamento exato da área queimada.

Ainda conforme os Bombeiros de Araxá, a equipe da corporação foi acionada por volta das 13h, quando o incêndio, iniciado por motivos desconhecidos, estava localizado no final da Rua Terêncio Pereira, Bairro Mangabeiras, e já em grande extensão de áreas de pastagem e de mata preservada.

Para conter as chamas, além do caminhão de combate a incêndios do CB de Araxá, os bombeiros precisaram também de um caminhão pipa e de um trator.

O drone dos bombeiros ajudou na determinação da estratégia de combate às chamas que se alastraram rapidamente devido à grande extensão da área, que estava com vegetação seca.