COVID-19: Novo lote com 841.960 vacinas segue para municípios mineiros

31° lotes de vacinas contra a COVID-19 seguiram nesta quarta-feira (21/7) de BH para as 28 regionais de saúde do estado. (foto: Fábio Marchetto/Governo de Minas)

Mais 841.960contra a COVID-19 seguiram para as 28 regionais de saúde do estado na manhã desta quarta-feira (21/7). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a 31ª remessa de imunizantes contém 171.400 unidades de, 120.510 da Pfizer e 550.050 de Covishield (AstraZeneca/Oxford).