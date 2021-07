COVID-19: Extrema vacina pessoas de 40 a 47 anos entre 4ª feira e sábado

Extrema vacina pessoas de 40 a 47 anos contra aCOVID-10 nesta semana (foto: Prefeitura de Extrema/Divulgação )

Após receber novas doses de vacinas contra a COVID-19, a Prefeitura de Extrema informou que pessoas de 40 a 47 anos serão vacinadas ainda nesta semana. A imunização desse público será dividida por faixa etária, e vai de quarta-feira (21) a sábado (24). Já no domingo (25), será o dia da repescagem.



Quarta-feira (21): pessoas com 47 e 46 anos

Quinta-feira (22): pessoas com 45 e 44 anos

Sexta-feira (23): pessoas com 43 e 42 anos

Sábado (24): pessoas com 41 e 40 anos

Domingo (25): repescagem



Para facilitar o acesso à vacinação, a Secretaria de Saúde ampliou os pontos de atendimento. Além da aplicação na quadra ao lado da Sala de Vacina Central, os moradores poderão receber a vacina, de segunda a sexta-feira, na UBS Ponte Nova, UBS Tenentes II e Associação de Bairro Vila Esperança.



O horário de atendimento é das 7h às 11h30 e das 13h30 às 19h. Já no final de semana, a vacinação será apenas na quadra ao lado da Sala de Vacina, das 8h30 às 16h.



A Prefeitura de Extrema informa que a repescagem é destinada para puérperas, lactantes com crianças de até 6 meses, gestantes, pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, caminhoneiros, colaboradores de bancos, lotéricas, mercados, supermercados e pessoas com idades já vacinadas.





Vacinação em Extrema

De acordo com vacinômetro atualizado no domingo (18/7), 14.240 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 4.412 receberam a segunda dose ou dose única.



Nesta terça-feira (20), a prefeitura retirou 1.141 doses da AstraZeneca na Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre – o que permitiu ampliar a faixa etária a ser imunizada.



Extrema já vacinou profissionais da saúde, idosos, puérperas, lactantes com crianças de até 6 meses, gestantes, pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, Forças de Segurança e Salvamento, professores e monitores, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza, motoristas, pessoas em situação de rua, colaboradores de bancos, lotéricas, mercados, supermercados e pessoas com mais 48 anos.