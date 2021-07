Minas terá dia com céu claro, mas frio aumenta nesta quarta (21/7)

Nesta quarta-feira (21/7), oficaa parcialmente nublado em quase todas as regiões de Minas, exceto nodo Estado, onde as primeiras horas do dia foram de baixas temperaturas e. Já arelativa do ar ainda registra índices abaixo dos 25% no Triângulo Mineiro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que, em Belo Horizonte, a menor temperatura foi registrada na estação Meteorológica do Cercadinho com 12°C, enquanto a máxima deve chegar aos 25°C até o fim do dia.Ainda de acordo com o Inmet, em Monte Verde no Sul de Minas, osficaram abaixo de 2°C, o que contribuiu para a ocorrência de geadas ede veículos e plantações.No restante do estado, o céu fica claro anublado, sem possibilidade de chuvas.A umidade do ar ainda registra níveis abaixo dos 25% no Triângulo Mineiro. Já na capital, a umidade ainda continua em 30% no período de maiorA temperatura mínima no Estado foi em Maria da Fé, no Sul, com 0,8°C, e a máxima deve ficar no Norte de Minas, podendoos 31°C.