Com 3ºC, Frutal registra a menor temperatura do Triângulo Sul

O município de Frutal registrou nesta terça-feira (20/7) mínima de 3ºC e terá máxima de 22ºC (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Com mínima de 3ºC, o município de Frutal, registrou nesta terça-feira (20/7) a menor temperatura entre as cidades situadas no sul do Triângulo Mineiro. Já outros municípios desta região, como Uberaba e Araxá, segundo o Instituto Clima Tempo, registraram mínimas de 4ºC.

Em relação aos motivos da queda da temperatura na região, a climatologista explicou que aconteceu devido a formação de uma alta pressão que vieram dos polos, trazendo um ar polar que primeiro chegou no estado do Rio Grande do Sul, avançando para dentro do continente pela calha dos rios Paraná e Uruguai.

"Os próximos dias na região de Uberaba serão com manhãs frias, temperaturas variando entre 16 e 18ºC e com tarde mais aquecidas com o domínio deste anticiclone em nível médio que aquece a nossa atmosfera”, explica Wanda.

“Ar polar trouxe a secura”

Ainda conforme a climatologista, a consequência mais importante deste ar polar foi a ‘secura’. “Então a umidade do ar esteve nesta segunda-feira, está neste momento e vai ficar até sexta-feira entre 10 e 15%. Isso é muito baixo. A gente precisa ter 60% de umidade do ar. Então é preciso que as pessoas coloquem toalhas molhadas pela casa, baldes com água e esteja tomando golinhos de água o dia todo”, alertou.

Já são 33 dias sem chuvas em Uberaba, sendo que o tempo deve se manter seco até setembro. Chuvas mais intensas acontecerão apenas em outubro e novembro.

“As primeiras chuvas da primavera vão acontecer na segunda quinzena de setembro, mas ainda são chuvas isoladas”, finalizou a climatologista Wanda Prata.