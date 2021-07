Frio de 18 graus deixa mineiros de Governador Valadares em alerta

O Pico da Ibituruna, visto do mirante da Feira da Paz, na manhã de terça-feira (20/7). Sinal de frio (foto: Tim Filho)



Dia nublado, com temperatura de 18 graus na manhã desta terça-feira (20/7). Esta é a Governador Valadares “fora do eixo”, e que espera mais frio no fim de semana. Os indicadores nos sites e aplicativos de smartphones apontam para 11 graus como temperatura mínima no sábado (24/7). A cidade, considerada uma das mais quentes de Minas, se rendeu ao frio.

“Pra mim, 18 graus é frio”, disse Wilma Silva, florista, que sempre roda a cidade entregando flores e plantas, mas nesta terça-feira pela manhã não saiu de casa. “Preferi ficar debaixo das cobertas”, disse, rindo da situação incomum. Como não pode ficar parada, disse que apenas deixou as entregas para a parte da tarde.

Se 18 graus é frio para Wilma Silva, para a professora Maria Irene Zonis é gelado. “Anos atrás circulou um meme pelas redes sociais e eu guardei. Para mim tá fazendo 5 graus”, disse.

O meme guardado por Maria Irene sempre é usado em situações de emergências (frio) (foto: Reprodução Redes Sociais)

O Pico da Ibituruna, que sempre se destaca em um céu azul, amanheceu sob um céu nublado, com a imagem de Nossa Senhora das Graças encoberta pelas nuvens. Quando isso acontece é um indicativo de que vai fazer frio. Isso para quem está na planície, na área central da cidade. Lá em cima, a 1.123 metros de altitude, o frio é uma realidade.

“Aqui tá um fog londrino”, disse Cristina Sobreira, dando gargalhadas. Ela tem uma pousada na área do pico e disse que semanas atrás a temperatura caiu para inacreditáveis 6 graus.

Como neste fim de semana a temperatura mínima prevista para a cidade é de 11 graus, essa temperatura de 6 graus deve se repetir. Os hóspedes da pousada agradecem. “Ah, as pessoas que vêm para cá amam o frio. Fica todo mundo aqui tomando um vinho”, disse Cristina.

No Vale Silvestre, um ecopark localizado na Ibituruna, o frio muda o cardápio oferecido aos turistas. “Nessa época do ano a gente serve caldos e vinhos”, disse Viviane do Vale, que administra o ecopark. Segundo ela, a diferença de temperatura na área do pico em relação á cidade, varia de 5 a 8 graus.