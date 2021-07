Pedestres agasalhados nesta manhã na Praça Sete, no Centro de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

massa de ar frio voltou a derrubar as temperaturas em Minas Gerais e novos recordes foram registrados nesta terça-feira (20/7). Como era previsto há alguns dias , a chegada de umavoltou a derrubar as temperaturas eme novos recordes foram registrados nesta terça-feira (20/7).









Já a menor temperatura de 2021 em Minas Gerais ocorreu hoje em Maria da Fé, com -5°C. A previsão é de que o frio continue ao longo da semana. “A massa (de ar frio) já começou a agir ontem à noite, diminuindo a temperatura e provocando geadas no Sul”, explicou o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo.





Ele listou outras cidades que começaram o dia com frio hoje. Em Florestal, na Grande BH, a temperatura mínima foi 1,1°C. De volta ao Sul, Passos teve1,4°C, Varginha teve 0,8°C, em Machado, 5,5°C, e Passa Quatro teve 8,2°C.









Manhã fria em Belo Horizonte. Na foto, fonte na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul da capital (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Também há frio nas regiões Oeste e Triângulo. Em Divinópolis, foram 4°C hoje. Uberlândia teve 8°C de Mínima e Conceição das Alagoas registrou -0,9°C.





“De maneira geral, frio principalmente no Sul, Oeste, Triângulo e Central, além da Zona da Mata. Hoje se estende até o Norte e Leste de Minas, que podem ter mínimas abaixo de 10°C”, detalhou Azevedo.







A previsão para amanhã é que a temperatura mínima em BH fique na casa dos 9°C e a máxima chegue aos 24°C. Após a queda acentuada de ontem para hoje, a tendência é de que as temperaturas se estabilizem dessa forma na capital nos próximos dias.

No Sul de Minas, a previsão é de que a mínima continue abaixo de zero, em 2°C, nesta quarta-feira, 2°C na quinta e de sexta em diante, a temperatura sobe um pouco e chega a 5°C. A máxima na região deve chegar aos 24°C ao longo da semana. A possibilidade de geada nos municípios continua. A temperatura máxima em Minas até o fim da semana fica entre 30°C e 32°C. A massa de ar frio também deve diminuir as temperaturas máximas. Belo Horizonte, por exemplo, registrou 28°C na tarde passada (19/7). Hoje, deve alcançar apenas 23°C. Já a máxima do estado ontem foi de 36°C no Norte de Minas, com possibilidade de cair hoje para 33°C.





A umidade relativa do ar segue baixa nas Regiões Sul, Triângulo e Oeste. Em Belo Horizonte, os índices devem variar entre 15% e 20%. Ainda segundo Claudemir Azevedo, o frio e as variações de temperatura das últimas semanas ocorrem dentro do previsto para o inverno de 2021 em Minas.