BH tem alerta de frio e temperatura deve ficar abaixo dos 12ºC

A partir de terça-feira (20/7), o tempo volta a esfriar em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Recomendações da Defesa Civil:%u2800

%u2800%u2800

Hidrate-se;%u2800

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;%u2800

Realize atividades físicas utilizando agasalho;%u2800

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;%u2800

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios. (Com informações de Gabriela Leão Silva)

A Defesa Civil deemitiu, nesta segunda-feira (19/7), um alerta para baixas temperaturas na capital mineira.De acordo com o órgão, a atuação de uma massa de ar frio deixa asmínimas abaixo dos 12°Caté a próxima sexta-feira (23/7).O Instituto Nacional de(Inmet) aponta que, em Belo Horizonte, a menor temperatura foi registrada na estação do Cercadinho, com 15,4°C, enquanto a máxima deve chegar aos 28°C até o fim do dia.Segundo os meteorologistas, a partir de terça-feira (20/7), o tempo volta a esfriar e as temperaturas devem cair ligeiramente até o fim da semana, com a nova massa de ar polar que se aproxima do estado.